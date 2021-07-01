Tokat Vakfı’nın ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı

Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Olağan Genel Kurulu, 19 Aralık’ta üyelerin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Uzun yıllar Vakıf Başkanlığını yürüten Hacı Mustafa İpek’in aday olmadığı Genel Kurul’da vakfın bir önceki dönemdeki yönetim kurulu üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem’in oluşturduğu tek liste kabul edilmişti. Genel Kurul sonrasında Vakıf Genel Merkezinde 24 Haziran’da yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Vakfın Başkan Yardımcılığına Yunus Altun, Genel Sekreterliğe Dr. Ayhan Uz, Genel Muhasipliğe Şenay Köse oy birliğiyle seçildi. Vakıf Başkanı Erdem’in listesindeki tüm asil ve yedek üyelerle denetim kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini ilerleyen süreçte çeşitli kollarda aktif olarak görevlendireceği, vakıf üyelerinden gönüllü olanları bazı çalışmalarda yetkilendirileceği belirtildi.

Yeni Başkan Kerem Erdem, bugüne kadar vakıfta görev yapan genel başkanlara, yönetim kurulu üyeleri ve tüm üyelere teşekkür ederek, yeni yönetim kurulu üyeleriyle sancağı gururla taşıyacaklarını, Ankara’da yaşayan tüm Tokatlıları Tokat Vakfı’nın çatısı altında görmek istediklerini, vakfın kapısının tüm Tokatlılara sonuna kadar açık olduğunu ve Ankara’daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.

Vakıf Başkanı Kerem Erdem, Anıtkabir’i de ziyaret etti. Ziyaretinde mozoleye çelenk bırakmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdem, defteri şunları yazdı:

“Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tokat İli ve İlçeleri Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfımızın Olağan Genel Kurulunda seçilmiş olan kurulları, vakıf üyeleri ve konuklarımızla birlikte vakıf başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın sevinç ve gururu içindeyim. Yola çıktığım arkadaşlarım ve Tokatlılar olarak hepimizin adları başka başka olsa da soy adımız Tokat ve Türkiye’dir anlayışıyla bir araya geldik ve bir arada durarak hizmet edeceğime de söz veriyorum. Çalışmalarımda şimdiye kadar olduğu gibi tüm yurttaşlarımız ve hemşerilerimiz arasında; dil, din, mezhep, soy sop ve cinsiyet ayrımı yapmaksınız bize bıraktığınız Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda ve Türk milliyetçiliğinden hiç ayrılmadan hizmet edeceğim. Tüm bunlarla da yetinmeyip, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ içinde yaşayacak nesillerin yetişmesi için hiç yorulmadan ve durmadan çalışacağım. Bize bıraktığın maddi ve manevi her şey için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Ruhun şad olsun.”