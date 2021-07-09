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Tohumlar minik ellerle toprağa kavuştu

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığının yaz dönemi ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrencileri için akıllı sera gezisi düzenledi.

ANKARA 09.07.2021, 11:42
Tohumlar minik ellerle toprağa kavuştu
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Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığının yaz dönemi ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrencileri için akıllı sera gezisi düzenledi.

Keçiören Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen Keçiören Ovacık Mahallesi’ndeki modern ve akıllı sera gezisine Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Teknik personeller seranın içindeki bitkileri ve sera etrafında bulunan fidanlığı öğrencilere tanıttı. Etkinlik kapsamında bütün çocuklara bitki üretim kiti verilirken, tohumlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi döneminde yüz yüze eğitimlerine ara veren çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için eğitime tam destek veriyoruz. Çiçek ve meleklerimiz için ilk olarak Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gezi düzenlemiştik. Şimdi de modern ve akıllı seramızda çocuklarımıza bitki türlerini tanıttık” dedi.
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