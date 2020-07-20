Tohum eleme tesisi tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor
BEYPAZARI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ DÖNEM SELEKTÖR TESİSİNDE TAM KAPASİTE OLARAK TOHUM ELEME VE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem selektör tesisinde tam kapasite olarak tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin yapılmasıyla birlikte selektör tesisinde tam kapasite olarak tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Tesis içerisinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton eleme kapasitesiyle çiftçilere hizmet veriliyor. Tesis ile çiftçiler tarafından sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıpların ortadan kaldırılması hedeflenirken tohumluk değeri olmayan hububat da hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor.
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