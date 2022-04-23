TOBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. TOBB olarak 81 ilde 81 okulu çocuklarımıza armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. 154 ilçede 154 yeni okul daha yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çabamız ülkemiz ve çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.