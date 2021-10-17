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Tezgahtan Hayata Sof Kumaş projesi için imzalar atıldı

Ankara’nın Kızılcahamam Belediyesi ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara’nın tarihi sof kumaşının tekrar üretilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla ‘Tezgahtan Hayata Sof Kumaş Projesi’ için iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA 17.10.2021, 12:43
Tezgahtan Hayata Sof Kumaş projesi için imzalar atıldı

Ankara’nın Kızılcahamam Belediyesi ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara’nın tarihi sof kumaşının tekrar üretilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla ‘Tezgahtan Hayata Sof Kumaş Projesi’ için iş birliği protokolü imzalandı.

Kızılcahamam Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş Projesi” için düzenlenen iş birliği protokolü, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından imzalandı. Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi, Çamlıdere, Güdül, Ayaş Halk Eğitim Merkezlerini kapsayan proje ile Ankara’nın tarihi sof kumaşının tekrar üretilerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Bu güzel projenin ilçemize kazandırılmasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarına teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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