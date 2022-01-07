Temiz bir Gölbaşı için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçeye yapılan geri dönüşüm yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçeye yapılan geri dönüşüm yatırımları hakkında bilgiler verdi. “Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi” hakkında bilgi veren Başkan Şimşek, “Suyumuza sahip çıkma noktasında çok önemli bir projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Projemiz sayesinde; küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılıyor. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 litre su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor” dedi.

“Güneş enerjisi santralimiz ile kendi enerjimizi üreteceğiz”

Güneş enerjisi santralleri hakkında da konuşan Başkan Şimşek, “Güneş enerjisi temiz enerji kaynaklarının başında yer alıyor. Temiz enerjinin yaygınlaşması amacıyla çalışmalara devam ettik ve ediyoruz. Belediyemizin kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretmesi ve Belediye bütçesine yılda yaklaşık 4 milyon 200 bin TL gelir sağlaması amacıyla güneş enerjisi santrali çalışmalarına başladık. Ayrıca sosyal hayatın önemli parçası olan, camilerimizi temiz enerji ile tanıştırmak, insanlarımızı bilinçlendirmek ve camilerimizde 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla 54 mahallemizde 45 cami şadırvanına ve 5 kültür merkezine güneş enerjili su sistemi kuruldu” değerlendirmesinde bulundu.

GÖLBİS ile pedallar yeşile sürülüyor, doğa kazanıyor

Sağlıklı yaşamın önemine değinen Başkan Şimşek, “Sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene GÖLBİS projesine imza attık. Gölbaşı Belediyemiz tarafından işletilen Akıllı Bisiklet Projesi sistemi ile çevre dostu bir projemizi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İstasyon ilk olarak Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kuruldu. 56 kilometrelik bisiklet yolumuzu tamamladık. Amacımız istasyon sayımızı arttırmak. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yükü azaltacak, trafiğin bir nebze de olsa hafiflemesine, daha çevreci bir ulaşım aracına vesile olacağız. Özellikle yerli ve yabancı turistler projemize bir hayli ilgi gösterdi” dedi.

“Geri dönüşüme katkı sağlıyoruz”

Atık maddelerin geri dönüştürülmesi konusuna da değinen Başkan Şimşek, “Doğadaki her atığı Fen İşleri Müdürlüğü atölyemizde sanata dönüştürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla dikkat çekici çalışmalara imza atıyor geri dönüşüme katkı sağlıyor. Ben de emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

“Gölbaşı’nın camileri ve kültür merkezleri güneş enerjisi ile ısınıyor”

Camilerin güneş enerjisiyle ısındığını kaydeden Başkan Şimşek, “Gölbaşı’nda özellikle kış aylarında soğuk su ile abdest alan vatandaşların daha rahat ve üşümeden abdest alabilmeleri için Gölbaşı Belediyesi, kültür merkezlerine ve cami şadırvanlarına güneş enerjili su ısıtma sistemi yaptık. 54 mahallemizde 50 adet cami şadırvanına ve 5 kültür merkezimize güneş enerjili su ısıtma sistemi kurduk. Bu çalışmalarımızın Gölbaşı’nda yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Camilerimize ibadetini yapmak için gelen herkes, özellikle kış aylarında erinmeden, üşenmeden, elini soğuk suya vurmadan sıcacık suyla abdestlerini alabiliyor. Bir yandan da vatandaşlarımızda çevre dostu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan camileri yeşil enerjiyle tanıştırmayı, insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gölbaşı’nın parkları güneş enerjisi ile aydınlanacak”

İlçenin güneş enerjisiyle aydınlanacağını belirten Şimşek, “Bahçelievler Mahallesi 281. Cadde’de 725 metrekare parka 3 adet kamelya, 3 adet çöp kovası ve 6 adet güneş enerjili aydınlatma direğinin kurulumunu yaptık. Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten yüzde 100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor. Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşımızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı’nı gelecek nesillere bırakmak” ifadelerini kullandı.