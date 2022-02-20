Teknolojik Girişim Merkezleri’nde genç bilişimciler başarı rekorları kırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim sektörünün Başkent’te gelişmesine katkıda bulunmak ve genç fikirlere iş imkânı sağlamak amacıyla ilk etapta iki noktada açtığı ücretsiz Teknolojik Girişim Merkezleri ile gençlerin başarılara imza atmasını sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bilim ve teknolojinin gelişmesi amacıyla bilişim sektörüne destek olmayı sürdürüyor. Kentte Teknolojik Girişim Merkezleri açarak girişimcilerin önünü açan Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlerin bilişim sektöründe dünyaya açılmasını hedefliyor. Kuzey Yıldızı TechBridge Merkezi’nde çalışmalarını yürüten Berke Dabağ ve Batuhan Tekmen liderliğindeki ‘Segion Girişimi’, ‘15. Ankara Start-Up Zirvesi’nde 3 farklı ödül alarak başarıya imza attı.

Techbridge Merkezi’ndeki çalışmalar sayesinde 3 farklı ödül

Gençlerin bilişim sektöründe dünyaya açılmaları için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kapılarını açtığı Kuzey Yıldızı TechBridge Merkezi’nde çalışmaya başlayan genç girişimciler de başarı üstüne başarı rekorları kırıyor. Bu girişimcilerden biri olan 21 yaşındaki Berke Dabağ, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen ‘15. Ankara Start-Up Zirvesi’nde 3 farklı ödül alarak önemli bir başarı elde etti. Berke Dabağ ve Batuhan Tekmen liderliğindeki ‘Segion Girişimi’ web ve mobil tabanlı girişimcilere özel olarak düzenlenen, girişimciler ile sektör liderleri ve yatırımcıları bir araya getiren 15. Ankara Start-Up Zirvesi’nde 5 bin dolar değerinde “Amazon AWS Web Sunucu Ödülü”, “Hacettepe Teknokent Kuluçka Ödülü” ile “Start-Up Battle” yarışmasında ise üçüncülük ödülü kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde birçok imkandan yararlandıklarını ifade eden Berke Dabağ, “Bizim ekibimiz 10 kişilik ODTÜ’lü arkadaşlardan oluşuyor. Çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz zaman ortak bir alanda buluşmamız gerekiyordu. Bunu TechBridge öncesi yapamıyorduk. Bundan dolayı birkaç projeyi de kaçırmıştık. Teknoloji Merkezlerinde çalışma fırsatı buluyoruz ve ortak çalışarak başarıya ulaşıyoruz” dedi.

Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen ‘15. Ankara Start-Up Zirvesi’nden 3 farklı ödülle dönen Kuzey Yıldızı Techbridge girişimcilerinden Segion Girişimi, yapay zekâ ile araç hasarlarının anlık analiz teknolojisi de geliştirdi. “Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara Girişimcilik Merkezi Programı”nda 7 bin 500 TL değerinde ikincilik ödülü kazanan ekip “TechAnkara Ofisi” ödülünün de sahibi oldu.