TED, Meclis’in kuruluşu ve çocuklar için ses verecek

TED Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için sahne alacak.

Notalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirini kovalayacak. Türk Eğitim Derneği (TED) bünyesindeki, Türkiye’nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası olma unvanını elin de bulunduran, TED Senfoni Orkestrası 15. yaşını bayramla kutluyor. Şef Ahmet Ünlü yönetiminde, Cumhuriyet’in timsali Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü ve geleceğin mimarı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için sahne alacak. Orkestraya, ses sanatçısı Dilek Türkan eşlik edecek. 23 Nisan Cumartesi saat 20:30’da Ata Sahne’de düzenlenecek konserin biletlerine internetten ulaşılabilecek.