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Techbrıdge Kuzey Yıldızı, genç girişimcilere kapılarını açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bilişim teknolojisinin gelişmesi için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bilişim sektörüne destek olacak teknoloji ve inovasyon merkezinin ilki ‘TechBridge Kuzey Yıldızı’ hizmete açıldı.

ANKARA 15.12.2021, 11:24
Techbrıdge Kuzey Yıldızı, genç girişimcilere kapılarını açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bilişim teknolojisinin gelişmesi için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bilişim sektörüne destek olacak teknoloji ve inovasyon merkezinin ilki ‘TechBridge Kuzey Yıldızı’ hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’ye örnek olacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkent’i dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek amacıyla akıllı kent uygulamalarını Ankara’ya taşıyan Yavaş, genç girişimcileri sevindiren inovasyon ve teknoloji merkezi ‘TechBridge’i Türkiye’de ilk kez Kuzey Yıldızı’nda hizmete açtıklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ankara’da BLD 4.0 dönüşümünün tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yavaş, “Kuzey Yıldızı’nda artık fikirler parlıyor. Gençlerimiz hayallerini gerçekleştirebilsin istiyoruz. Çankaya, Dikmen, Çayyolu ve Ulus’ta 4 merkez daha açarak binlerce genç girişimcimizin yanında olacağız. Siz yeter ki bu ülkeden ümidi kesmeyin” dedi.

Açık ofis alanlarından teknolojik altyapıya, çok sayıda eğitim olanaklarından oyun alanına kadar pek çok destekten ücretsiz yararlanılacak olan ‘TechBridge Kuzey Yıldızı’nın kapıları genç girişimcilere açıldı. Sektör profesyonelleri tarafından verilecek seminerler, program tasarımı ve kodlaması, girişimcilik odaklı eğitimler ile yatırımcı günlerine katılma fırsatından ücretsiz faydalanabilecek olan genç girişimciler, bu sayede yeni fikirlerle girişim dünyasına adım atabilecek. Gelecek projeleri, oluşturulan uzman jüri tarafından seçecek olan Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri fikir ve projelerle teknolojik merkezlerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen girişimciler için ön başvuruları “https://forms.ankara.bel.tr/bld40mer” adresi üzerinden almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, ülkelerin refahına ve kalkınmasına değer katmak için yüzyılın itici gücünün bilişim ve teknoloji olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yeni kurulan teknoloji girişimlerine TechBridge ağı içinde erişilebilir bilgi kaynağı, altyapı ve hatta potansiyel iş fırsatları sunmak için bir platform sunuyoruz. Bu yapıyla şehir refahı açısından tutturulan hedeflerin başarısını ve büyümesini ödüllendirirken, uyarlanabilirlik, yeni ürünler ve çığır açan

yeniliklere fırsat tanıyoruz. Bu merkezlerde sektör profesyonelleri tarafından ücretsiz olarak verilecek seminerler, program tasarımı ve kodlaması, girişimcilik odaklı eğitimler ile yatırımcı günleri düzenleyerek girişimcilerimizi her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Kuzey Yıldızı Teknoloji Merkezi’nde yaklaşık 80 kişiden oluşan 35 farklı girişimci grubunun yer aldığını belirten Özcan, “Parlak fikirlere sahip birçok teknoloji girişimi, işlerini geliştirirken, başlangıçta herhangi bir yatırım yapacak kadar şanslı değil. Genellikle masrafları nedeniyle bir yıl boyunca herhangi bir kar elde etmeden uzun süre dayanamıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yükü parlak fikirleri olan girişimcilerin üstünden kaldırmayı amaçlıyor ve onlara tüm bu altyapı kaynaklarını, açık ofis iş alanlarını, sinevizyon, telekonferans ve toplantı salonlarını, dinlenme ve fikir sunum alanlarını 7 gün 24 saat açık olacak teknoloji merkezimizde ücretsiz olarak sağlıyoruz” dedi.

4 teknoloji merkezi daha Başkent’e kazandırılacak

Büyükşehir Belediyesi, hizmete açılan TechBridge Kuzey Yıldızı’ndan sonra 4 teknoloji merkezini daha açarak genç girişimcilere destek olmayı sürdürecek. Çankaya, Dikmen Vadisi, Çayyolu ve Ulus’ta yapılan teknoloji merkezleri ile genç girişimciler buluşturulacak.

Kuzey Yıldız Techbridge’de ilk yapay zeka eğitimi

Kuzey Yıldızı TechBridge, sayısız hizmet ve imkanlarla genç girişimcileri bekliyor. Açık ofis alanları, teknolojik altyapı imkanları ve oyun alanlarının dışında merkezlerde yatırımcı sunumu hazırlama ve hesaplama yöntemlerinden girişimlerde hukuksal kavramlara, ürün kanvası oluşturmadan sunum sanatı eğitimine, yurtdışı fon ve teşviklerden 3D dijital mapping ve film çekme eğitimlerine kadar ücretsiz çok sayıda eğitim hizmeti verilmesi planlanıyor.

Genç girişimlere ilk olarak ücretsiz yapay zeka eğitimi veren Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Direktörü ve Yapay Zeka Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, şu bilgileri paylaştı:

“Günümüz teknolojileri artık yapay zeka üzerinden olacak. O yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması son derece başarılı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Yapay Zeka Strateji Belgesi yayınlandı. Benim de danışmanları arasında yer aldığım bu belge ile beraber artık geleceği şekillendirecek olan yapay zeka teknolojilerini kurumsal olarak da bir girişim yapıldı. Genç beyinleri bilgilendirmek için yapılan bu tarz eğitim programları çok kıymetli ve değerli. Bu imkanları sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi iletiyorum.”

Eğitim desteğinden faydalanan genç girişimci Erdal Bektaş, “Akıllı hediye programını yürüten bir girişimciyim. Burayı sosyal medyadan görmüştüm. Burada en önemlisi bir ofis imkanına sahibim. Onun dışında diğer girişimcilerle buluşabildiğimiz bir alan, internet gibi pek çok imkandan da yararlanıyoruz. Yapay zeka 2020’li yılların en gözde teknolojisi olacak. Biz de yapay zeka alanında çalışan bir girişimiz. Bu eğitimi çok faydalı buldum ve yaygınlaşmasını istiyorum. Bu imkanları bize sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkürler” derken, bir diğer genç girişimci Hazal Cihan ise “Çocuklara özel bir arama motoru projemiz mevcut. Yapay zeka destekli. Bu yüzden buradaki yapay zeka eğitimine katıldık” dedi.

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