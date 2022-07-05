TDP lideri Sarıgül: “NATO zirvesi hezimet de değil, zafer de değil”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, “NATO zirvesi hezimet de değil, zafer de değil” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkez binasında haftalık basın açıklamasını gerçekleştirdi. Sarıgül, haftalık basın toplantısında 4 Temmuz 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri askeri ve Türk askeri arasında yaşanan ‘Çuval Olayı’ ve Çankırı’nın Dodurga beldesindeki belediye seçimlerine değindi. Yaşanılan ‘Çuval Olayı’nda Türk askerinin gururunun zedelendiğini belirten Sarıgül, “4 Temmuz 2003 tarihinde, milletimizin gururunu kıran, askerimizin moralini altüst eden, ordumuzun bugüne kadar olamadığı şekilde zedeleyen bir olay yaşandı. ’Çuval Olayı’ diye anılan bu kötü günü, gündeme getiren maalesef hiçbir siyasi parti olmadı. 4 Temmuz geçti bekledim. Ama hiçbir siyasi parti gündeme getirmedi. ABD desteği arayanlar, ABD’den korkan siyasi partiler, bunu söyleyemez. Amerika’nın tekeline giren siyasi partiler bunu söyleyemez. Bunu söyleyebilecek tek parti Malazgirt’ten Kocatepe’ye kadar tam bağımsız TDP’dir” açıklamalarında bulundu.

“NATO zirvesi hezimet de değil, zafer de değil”

Madrid’de gerçekleştirilen NATO zirvesi ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilme sürecini değerlendiren Sarıgül, “NATO zirvesi tamamlandı. NATO zirvesi hezimet de değil, zafer de değil. Ama bunu zafere çevirme imkanımız vardır. İktidar bunu zafer gibi sunmamalı. Muhalefette bunu ‘Biz orada paramparça olduk’ diye hezimet olarak sunmamalı. TDP, en akılcı en gerçekçi önergeyi hazırlamıştır. Önergemiz şudur ki: İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokolü onay için meclis gündemine gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir ortak bildiri yayınlayıp tüm siyasi partilerin katılımıyla ülkemizdeki mülteciler NATO ülkeleri arasında paylaşılmadan onay verilemeyeceği tüm dünyaya duyurulmalıdır. Bunu başarırsak inanın ki o zaman zafere ulaşmış oluruz. Başaramazsak iki ülke NATO’nun kapısında beklerler” ifadelerini kullandı.

“Çankırı’da bizim ilimiz yok, teşkilatımız yok, ilçemiz yok, belde başkanımız yok”

Çankırı’nın Dodurga Beldesi’nin 2 bin nüfusu geçmesiyle gerçekleştirilen belediye seçiminin Partisi için çok önemli olduğunun altını çizen Sarıgül, “Pazar günü Çankırı’nın Dodurga beldesinde bir belediye seçimi gerçekleşti. Bu belediye seçimi bizim için son derece önemliydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dodurga seçiminden sonra bazı fesatlıklar, kıskançlıklar oldu. Bazı şer güçler harekete geçti. Niye harekete geçtiler, TDP bu seçimleri neden kazanamamış. Güzel kardeşim tavuk su içerken Allah’a bakar. Çankırı’da bizim ilimiz yok, teşkilatımız yok, ilçemiz yok, belde başkanımız yok. TDP olarak gittik oraya yağmur duasında bulunduk. Bugün tekrar orada olacağım. Bizim için bu seçimin başarısı nedir biliyor musunuz. Hani diyorlar ya TDP seçime giremez. Öyle olur böyle olur diye. Buradaki en büyük gurur Türkiye Değişim Partimizin orada oy pusulasında bulunmasıdır. Yalnız şöyle bir durum var. Parlamento’da grubu bulunan partiler, çok çok önceden kurulan partiler orada aday bulamadılar. Oy pusulasında gururla ve onurla bulunma şerefine erişemediler” diye konuştu.