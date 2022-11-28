TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Ülkemizin geleceğini teminat altına almanın birinci şartı nitelikli eğitimdir”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Ülkemizin geleceğini teminat altına almanın birinci şartı nitelikli eğitimdir” dedi.

TDP Genel Merkez Binasında gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli konular hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül enflasyona değinerek, “Bu ülkede 36 ay taksitle araba satılırdı, ev satılırdı ama mont satılacağı aklıma gelmezdi. Gençler bir montu almak için 36 ay taksit ödemek zorunda kalıyor bu gençler montu mu düşünecek, eğitimlerini mi düşünecek. 1 TL madeni paranın maliyeti 2 ile 3 TL arasında değişiyor. Geldiğimiz duruma bakın. Van’da İranlılar mutlu, Edirne’de de Bulgaristan’dan gelenler mutlu. Bizimkiler de seyirci olarak bakıyor. Eskiden 1 kg baklavayı 20 TL’ye alırdık şimdi bir tane baklava olmuş 20 TL, bu gençler baklavayı nasıl yiyecek” diye konuştu.

“500-600 canlımıza bir personel görevlendirirseniz o personel tek başına cinnet geçirir”

Sokak hayvanlarına yönelik şiddetin son bulması gerektiğine dikkati çeken Sarıgül, nitelikli eğitimin önemini vurgulayarak, “İnsanla hayvanı karıştırmak, kim daha önemi tartışması yapmak kadar anlamsız bir şey yok. Her canlı önemlidir, her canlıyı korumak iktidarın görevidir. Doğada yaşayan insanların ne kadar canı varsa, doğada yaşayan hayvanların, kedilerin, köpeklerin ve kuşların da o kadar canı vardır. Hayvan barınaklarındaki çalışan personele gerekli eğitimi vermezsek, gerekli hayvan sevgisini onlara vermezsek o görevde herkes çalışamaz. 10 kediye bir eleman 10 köpeğe bir eleman, siz 500-600 tane doğada yaşayan canlımıza bir personel görevlendirirseniz o personel tek başına cinnet geçirir. Kötüleyip karalayıp kenarda bırakmak değil, onları da mutlaka eğitmek bizim görevimizdir. Ülkemizin geleceğini teminat altına almanın birinci şartı nitelikli eğitimdir. Nitelikli eğitim demek; iyi bir ekonomi demektir, demokrasiye sonsuza dek sahip çıkmaktır, liyakat ve adalet demektir, sporda ve sanatta ileri gitmek demektir, hayvanları doğayı ve çevreyi korumaktır” ifadelerini kullandı.

TDP Merkez Binasında gerçekleştirilen toplantı, Sarıgül’ün şehir dışından gelen öğrencilerle görüşmesinin ardından sona erdi.