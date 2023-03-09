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TBMM Başkanı Şentop, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Kahraman’ı kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman’ı kabul etti.
ANKARA 09.03.2023, 10:44
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman’ı kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Kahraman ile TBMM’deki makamında görüştü. Kahraman, Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Türkiye gündemindeki gelişmeler ele alındı.