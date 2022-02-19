Taştan sanata

Ankara’da, Altındağlı kadınlar yetenekleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Dere kenarlarından ve deniz kıyılarından toplanan taşlar, Altındağlı kadınların elinde sanata dönüşüyor.

Altındağlı kadınlar taşı sanata dönüştürüyor. Boş arazilerden, deniz kıyılarından ve dere kenarlarından toplanan taşlar, sanat eseri oluyor. Altındağ Belediyesi Beşikkaya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde devam eden "Taş bebek boyama kursu" Altındağlı kadınların büyük beğenisini topluyor. Çoğunlukla geleneksel kıyafetler içindeki Anadolu insanının tasvir edildiği, doğadaki çakıl taşlarından üretilen taş bebek yapımı kursu, görenleri hayran bırakıyor.

El emeği ve sabrın sonucu

Taş bebek sanatının, 3 boyutlu bir çalışma olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Bu güzel sanat eserlerinin yapımı oldukça zahmetli. İnce, naif ve hünerli el emeğinin yanında, sabır da gerektiriyor. Doğada bulunan farklı büyüklükteki pürüzsüz taşlar öyle bir hale geliyor ki, hayran olmamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.