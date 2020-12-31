Taşdelen’den çocuklara yeni yıl armağanı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni yıl öncesinde çocuklara “Yaşasın Cumhuriyet” oyun seti armağan etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in armağanı olarak hazırlanan “Yaşasın Cumhuriyet” oyun seti okullarda çocuklarla buluştu. Şahinbey İlkokulu’nda yapılan dağıtıma anneleriyle gelen çocuklar heyecanla boş sınıflardan birinde oyunu inceleyip oynadılar. Başkan Taşdelen’e teşekkür eden çocuklar, sağlıklı ve mutlu yıllar dilediler.

Pandemi sürecinde de eğitim öğretim dönemine katkı sunan ve alt gelir düzeyinde bulunan ailelerin çocuklarına destek veren Çankaya Belediyesi, 15 bin kırtasiye seti ile bin adet çantayı çocuklara ulaştırdı.

Gazeteci ve yazar Işık Kansu tarafından geliştirilen “Yaşasın Cumhuriyet” oyunu, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e gidilen yolda gelişen tarihi olayları çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor.