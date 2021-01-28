TAMGA’dan Başkan Şimşek’e ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, TAMGA Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Yakın zamanda kurularak yurt genelinde teşkilatlanma ve eğitim çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştiren Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGA) Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve yönetim kurulu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i ziyaret etti. Yaşanabilecek afetlere karşı nasıl önlemler alınabileceğine dair karşılıklı istişarelerde bulunulan toplantıda; Başkan Ramazan Şimşek olası afet ve durumlar için Gölbaşı Belediyesi’nde alınan önlem ve hazırlıkları anlattı. Geçtiğimiz yıl Çayırlı Mahallesi’nde yaşanan hortum sonrası birtakım tedbirleri hayata geçirdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Mahallemizde yaşanan hortum afeti sonrası harekete geçerek, bir depo oluşturduk. Olası afet durumlarında kullanılması için gerekli malzemelerin bulunduğu bu depomuz sayesinde hızla vatandaşlarımızın mal ve can kaybı yaşamaması için teyakkuz halinde olacağız” açıklamasında bulundu.

Salgın hastalıklar için kriz masası

Geçtiğimiz yıl Çin’de başlayan korona virüs salgını kapsamında hayata geçirilen Kriz Masası hakkında da konuşan Başkan Şimşek şunları söyledi:

“Salgın ülkemize girmeden bu kriz masamızda biz tedbirlerimizi konuşuyorduk. Tüm hazırlıklarımız masamız sayesinde öncesinde yapılmış oldu. Gölbaşımızda almış olduğumuz tedbir ve uygulamalar ile salgın sürecini kontrollü bir şekilde yönetebilmiş olduk.”

"Ekiplerimiz afet eğitimi alıyor"

Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin de afet durumlarına karşı düzenli olarak eğitim gördüğünü aktaran Başkan Şimşek, “İlk müdahalenin önemini depremlerde ve diğer afetlerde gördük. Bizler de acil durumlar için eğitimlerimizi alıyoruz” dedi.

Ziyaret; Başkan Şimşek’in bütün gönüllülere özverileri, fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür etmesi ile son buldu.