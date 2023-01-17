Şube Müdürleri Derneği’nden özlük haklarıyla ilgili açıklama

Şube Müdürleri Derneği özlük haklarının düşük seviyede bırakılmasıyla ilgili açıklama yayınladı.

Şube Müdürleri Derneği, özlük haklarının düşük seviyede kalmasıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şube müdürü ve müdürlerin, özlük haklarının düşük seviyede bırakılması, olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Üzerinde bulunan sorumluluk ve kullanmış olduğu yetki düşünüldüğünde özlük haklarının, bu tür bir risk/sorumluluğu olmayan kamu çalışanlarından daha az olması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Gazi Meclisimizin milletvekillerinin ortak iradesi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle 3600 gösterge verilmesine ilişkin düzenleme gerçekleşmiş, Meclis Genel Kurulunda yapılan oylama ile kabul edilerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 7417 sayılı Kanunla ek göstergeleri 15 Ocak tarihinden itibaren 3600’e çıkarılmış ise de ek göstergenin görev aylığında etkisi olmadığı düşünüldüğünde, hak kayıplarının telafisi için yeterli bulunmamaktadır. Makam-görev tazminatı ile ücret/tazminat göstergelerinin verilmesi halinde maaşlarında aylık 8 bin lira civarında artışla kayıplar telafi edilebilecektir.”