Sporun kalbi Pursaklar’da atacak

Ülke sporu için önemli yatırımlara imza atan Pursaklar Belediyesi tarafından, ilçeye kazandırılacak olan tenis kortunun yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ilçeye farklı branşlarda nitelikli spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Spor altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini arttırmak amacıyla yapılan tesislere, tenis kortu da ekleniyor.

Pursaklar’da ilk tenis kortu unvanına sahip olacak olan tesis, büyük bir titizlikle inşa edilerek, her türlü teknik donanıma sahip olacak.

Gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yaptırılan tenis kortundan, her yaş grubunda vatandaşın faydalanması hedefleniyor.

Pursaklar Belediyesi spor tesislerine yapılacak tenis kortunun beton zemin çalışmaları yapılırken, çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Spora ve Sporculara Olan Yatırımlara Büyük Önem Veriyoruz’’

Spora ve sporculara büyük önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora ve sporculara olan yatırımlara büyük önem vermekteyiz. Çocuklarımızın sokakta ya da internet kafelerde vakit geçirmesini istemiyoruz. Bu çerçevede ilçemizde bulunan okullarımıza halı sahalar, mini basketbol sahaları gibi spor faaliyetlerinin yapılabileceği tesisler kazandırdık. Pursaklar Belediyesi olarak spora yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz. Sporcularımız çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ediyor. Şimdi ise ilçemize tenis kortu kazandırıyoruz. Hemşehrilerimiz burada spor yaparak güzel vakit geçirebilecekler. Şimdiden Pursaklar halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.