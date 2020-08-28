Spor, vatandaşın kapısında
MAMAK BELEDİYESİ, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SPOR ETKİNLİKLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARAN “KAPIMDA SPOR ETKİNLİĞİ”Nİ SÜRDÜRÜYOR.
Mamak Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş spor etkinliklerini gün yüzüne çıkaran “Kapımda Spor Etkinliği”ni sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Gülveren Arif Yaldız Koşu Yolu’nda gerçekleştirilen etkinliğin bu kez adresi Boğaziçi İlköğretim Okulu bahçesi oldu.
Mamak Belediyesi’nin yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında başlattığı etkinlikte, eğitmenlerin sokakta yaptığı spor etkinliklerine vatandaşlar evlerinden, çocuklar da sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oyunlara dahil olarak eşlik etti. Halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istop oyununa kadar birçok etkinliğe katılarak keyifli bir gün geçiren çocuklar, Mamak Belediyesi antrenörlerinin oluşturduğu takımlarla gerçekleşen yarışmalarda da gönüllerince eğlendi. Antrenörlerin etkinlik çerçevesinde vatandaşın göreceği şekilde sokakta yaptığı hareketlere, evlerinden çıkmayan vatandaşlar balkonlarından ve pencere önlerinden eşlik etti. Etkinlik sonrası çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
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