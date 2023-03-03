SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz”

Sadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz” dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletin teşviki ve desteğiyle çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.