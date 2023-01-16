Sözleşmeli personele kadro getiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

Sözleşmeli personele kadro getiren teklif görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Komisyonda bir konuşma yapan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, işçilerin, sendikaların ve CHP Genel Başkanı ısrarla dile getirmesi sonucu taşeron yasasının çıkarıldığını belirterek, “O da yamalı bohça gibi. Amasız fakatsız taşerona kadro vereceğiz dediler. On binlerce işçi kadro alamadı” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifin yeterli olmadığını kaydederek, “Mevsimlik ve geçici işçiler acil çözüm bekleyen konularda beklenen maddeler yer almadı. Belediyelerde 400 bin taşeronda şirkete geçen asıl işi yaptığı halde kadro alamayan arkadaşımız var. Onların kadrosu verilmeli” diye konuştu.