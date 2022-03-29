Sosyal Hizmet Uzmanları Kızılcahamam’da göreve başladı

Kızılcahamam Devlet Hastanesi’nde aktif hale getirilen Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi için iki Sosyal Hizmet Uzmanları görevlendirildi.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi aktif hale getirilen Kızılcahamam Devlet Hastanesinde 2 Sosyal Hizmet Uzmanı göreve başladı. Göreve başlayan Sosyal Hizmet Uzmanları Fazilet Değer ve Nimet Acar, kimsesiz, terk edilen, bakıma muhtaç, sağlık güvencesi bulunmayan, yoksul, engelli, aile içi şiddet mağduru, intihar girişiminde bulunmuş olan hastalara, kronik hastalara, diyaliz hastalarına, yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalara, alkol ve madde bağımlılarına sosyal hizmet bakımı sağlayacak.