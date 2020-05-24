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Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 0-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR, 20 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA İZNİNİN VERİLDİĞİ SAATLERDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN REKREASYON ALANLARINA AKIN ETTİ.

Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BULUNAN 0-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR, 20 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA İZNİNİN VERİLDİĞİ SAATLERDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN REKREASYON ALANLARINA AKIN ETTİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:44
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Sokağa çıkma izninde Başkentli çocuklara sürpriz hediye

14 yaş grubu çocuklar, 20 Mayıs’ta sokağa çıkma izninin verildiği saatlerde Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarına akın etti.

Başkent’in sevilen rekreasyon alanlarından Altınpark’a gelen çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın küçük sürpriziyle karşılaştı. Parka oyun oynamaya ve eğlenmeye gelen çocuklara Başkan Yavaş tarafından gönderilen origami maket seti hediye edildi.

Çocuklar boş vakitlerinde el becerilerini geliştirsinler diye

Çocukların boş vakitlerinde el becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla Başkan Yavaş’ın gönderdiği origami maket setlerini dağıttıklarını belirten ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, "Mansur amcanızın sizlere selamı var, yanaklarınızdan öpüyor. Bu hediyeleri Mansur amcanız gönderdi. Parkları Haziran ayı içerisinde inşallah açacağız. Tüm parklarımızı sizler için hazırlıyoruz” dedi.

Uzun bir aradan sonra hem açık havada parklara çıkmış olmanın hem de hediye almanın mutluluğu yaşayan çocuklara maske de dağıtıldı.

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