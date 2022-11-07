Sivil toplum kuruluşları Fransa’yı protesto etti

Azerbaycan ve Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Fransa’nın Ermenistan’a verdiği desteği Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği binası önünde protesto etti.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Fransa’nın Ermenistan’a verdiği destek protesto edildi. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan Azerbaycan ve Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Büyükelçilik önünde basın açıklaması gerçekleştiren Aygün Attar, İslamofobi’nin en şiddetle yaşandığı ülkelerden birinin Fransa olduğunu dile getirerek, “Fransa’nın Azerbaycan ve Türkiye‘yi hoşgörüsüzlükle suçlaması, PKK ve Ermeni terörünü desteklemesi ve ASALA teröristlerinin Washington merkezli ANCA’larından medet ummasına şaşırmıyoruz. Tüm bunlara rağmen hala Fransa‘nın sanki Karabağ sorunu devam ediyormuş havası yaratma ve kendisine rol biçme yüzsüzlüğüne hayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fransız öpücüğü out Osmanlı tokatı in”

PKK teröristlerin ve Ermenistan’ın yakın bir ilişkide olduğuna dikkati çeken Attar, “PKK teröristleri ve Ermenistan ile şiddetli bir aşk yaşayan Fransa, artık kafasında ‘Fransız öpücüğünün out Osmanlı tokatının in’ olduğu güçlü Türkiye devrinin var olduğunu idrak etmelidir. Fransız halkına yüz tutarak kişisel ikbal için ermeni diasporasının oyuncağına çevrilmiş Macron‘u durdurmaya davet ediyoruz. Azerbaycan, yalnız değildir, onun arkasında Türkiye başta olmakla koca Türk Dünyası ve Türk Gönül Coğrafyasının soydaşları var. Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olmakla birlikte, Güney Kafkasya’nın istikrarı ve kendi güvenliği için de olup bitenlere sessiz kalamaz” diye konuştu.

“Yaptırım tasarısı çıktığı taktirde Fransız mallarını boykot çağrısı yapacağımızı duyurmak istiyoruz”

Azerbaycan’a yönelik yaptırım tasarısının çıkması halinde Fransız mallarına boykot uygulayacağını vurgulayan Attar, “Buradan Fransa‘nın kuklası olan Ermenistan‘a da direkt iki çift lafımız var; kah batının kah Avrupa devletlerinin kah da Rusya’nın gazıyla Türkiye‘nin başlattığı normalleşme sürecini söylemle geçiştirmeye, 10 Kasım 2020 anlaşmasına imza atmayı çeşitli bahanelerle geciktirerek uzatmalarla Azerbaycan karşısında zaman kazanmaya gayret eden İrevan, seçimini bir an önce yapmalı ve bilmelidir ki Türkiye‘nin Can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır. Son olarak, Fransa senatosundan Azerbaycan‘a yönelik yaptırım tasarısı çıktığı taktirde burada bulunan 316 sivil toplum kuruluşunun insiyatifinin iradesi olarak ülke genelinde Fransız mallarını boykot çağrısı yapacağımızı duyurmak istiyoruz”