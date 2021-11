Singapur Büyükelçiliğinden, Mamak’a 500 fidan bağışı

Singapur Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği, Mamak’ta bulunan Üreğil Millet Bahçesi’ne 500 fidan bağışladı.

Mamak’ta yer alan Üreğil Millet Bahçesi’nde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Singapur Büyükelçiliğinin bağışladığı 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Daha önceden de farklı günlerde yapılan etkinlikleri bir anlamı gün içerisine toplandı. Bugünün amacı ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillerimize yurdumuzun daha da yaşanılabilir bir yeşil dokuya sahip olması için çalışmaktadır. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında Mamak Belediyesi olarak hep beraber burada 500 tane fidanı toprakla buluşturuyoruz inşallah” diye konuştu.

500 fidanı Mamak’a bağışlamanın büyükelçilik adına bir onur olduğunu söyleyen Büyükelçi Jonathan Tow ise “Ağaç dikmenin yeri Singapurlular için ayrıdır. Bundan tam 50 yıl önce 1971’de her yıl devam edecek ağaç dikim günlerinin ilki gerçekleştirilmiştir. O günden bugüne tıpkı Türkiye gibi biz de her yıl Kasım ayında hem hükümet hem de vatandaşlar olarak ülkenin dört bir yanına ağaç dikeriz. Singapur an itibarıyla doğanın içinde bir şehir olma hedefi doğrultusunda 2030 yılına dek 1 milyon ağaç dikme hedefi başlatmıştır ve şuana kadar 250 binden fazla ağaç dikildi” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Tow ve Belediye Başkanı Köse ilk fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik ney dinletisi ile sona erdi.