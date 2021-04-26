banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Vedat Milor: I have teğet geçtim cancel culture
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar

Sinek ve haşere ile mücadele erken başladı

Kış bitip yaz yaklaşırken Akyurt’un mahallelerinde larva ilaçlaması başladı.

ANKARA 26.04.2021, 14:23
2
Sinek ve haşere ile mücadele erken başladı

Kış bitip yaz yaklaşırken Akyurt’un mahallelerinde larva ilaçlaması başladı.

Her yıl yaz aylarında mahallelerde sinek, böcek ve haşere ilaçlama işlemleri yapılırken, bu yıl haşerat için kaynağında önlem alınmaya başlandı.

Çalışmaları değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Yazları arkadaşlarımız mahallelerimizin her sokağını böcek, sinek ve haşerelere karşı ilaçlıyor ancak yayılmış olan zararlılara karşı istenen başarı elde edilemiyor. Bu yıl mahallelerimizde sulak alanlar gibi larvaların barındığı noktaları hedef alarak ilaçlama çalışmalarına başladık. İnşallah etkisini yaz aylarında görmüş oluruz. Erken müdahale ile yazın hem Akyurtlular hem de biz rahat ederiz diye düşünüyorum. Etkisini gösterirse uygulamamızı Akyurt’un tamamına yayarak devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?