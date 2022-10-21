Sincanlı kadınlara sağlık tavsiyeleri

Sincan Belediyesi’nin her ay birbirinden değerli konukları ağırladığı "Kadın Kadına Aile Sohbetleri"nde bu ay sağlık konusu ele alındı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” devam ediyor. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktoru Prof. Dr. Aydan Biri katılımcılara önemli sağlık tavsiyelerinde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Emine Ercan, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Uzun bir süre pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte

sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Ailelerimizden uzak kaldık. Bu konuda Sincan Belediyesi’nin birçok çalışması oldu. Evlenecek olan çiftlerimize aile okulu adı altında eğitimler veriliyor. Hamileler için seminer düzenleniyor. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa konaklarımızda seminerler ve testler yapılıyor. Kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza her daim destek olan Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan’a da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da asli belediyecilik hizmetlerinde gayet güzel bir çalışma sistemleri olduğunu belirterek, “Bunlarla yetinemeyiz. Kültür, sanat, spor ve eğitim bizim için çok önemli. Belediye bütçemizin büyük kısmını buna harcıyoruz. 7 kütüphanemiz oldu, 70 binlere dayandı üye sayısı. Bebek kütüphanesi, matematik müzesiyle daha da keyifli hale getiriyoruz. Çok sayıda spor tesisleri, halı sahalarından basket sahalarına kadar birçok tesis yaptık. 3 tane yapımı devam eden havuzumuz var. Sanat merkezi, Hanımlar Konağı, Güngörmüşler Konakları ile sosyal yardımlarımızla elimizden geleni seferber ediyoruz. Hem kültür ve sanatta, aynı zamanda çevre dostu anlayışıyla asli belediyecilik hizmetlerini de asla aksatmadan, kadınlarımıza da yaptığımız hizmet ve etkinlikleri arttırarak devam ediyoruz” diye konuştu.