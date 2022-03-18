Sincanlı kadınlara kanserle mücadele eğitimi

Sincan Belediyesi’nin kadınlar için hizmete sunduğu Hanım Konakları’nda farkındalık etkinlikleri kapsamında Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince “kanserle mücadele” eğitimleri veriliyor.

Sincan’ın dört bir yanını donatan Hanım Konakları kadınların güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlarken, yoğun ilgiyle de karşılaşıyor. Konaklar, seminerler ve toplantılarıyla hem bilgilendiriyor hem de sıcak bir ortamda dostça sohbet imkânı sunuyor. Bu hafta Hanım Konakları’nda kadınlar için kanserle mücadele konusunda eğitimler verildi. Sincan İlçe Müdürlüğünden gelen eğitmenler, Sincanlı kadınlara kanser tanısı ve tedavisinde erken teşhisin öneminden kanserle mücadelede neler yapılması gerektiğine kadar birçok bilgi verdi. Kanser farkındalık eğitimlerine katılan kadınlar, eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirtti.

Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 5 konakta devam ediyor. Sincan Hanım Konakları alanında uzman sosyolog, psikolog, spor eğitmeni, vaize hocalar tarafından verilen seminer ve bilgilendirme programları ile kadınların eğitim ve gelişimine katkı sunuyor.