Sincanlı kadınlar Kızılcahamam’ı gezdi

Sincan Belediyesi “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” kadınlara yönelik bilgilendirici programlarla birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Programların ardından “Kadın Kadına Kültür Gezisi” düzenlenerek Ankara’nın tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” her ay düzenli olarak devam ediyor. Sohbetlerin ardından çekilişle belirlenen katılımcılar Ankara Kültür gezisine katılma şansı yakalıyor. Bu ay İkbal Gürpınar’ın konuk olduğu programın ardından 50 katılımcı Kızılcahamam’ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Geziye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan da eşlik etti.

Tarihi yerlere ziyaret

Kadınlar ilk olarak Oruç Gazi Türbesi, Kırmızı Ebe Türbesi’ni ziyaret etti ardından Gelin Kayası’na giden katılımcılar efsanesi hakkında da bilgi aldı. Daha sonra Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi ve Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesini gezen Kadınlar keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti.