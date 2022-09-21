Sincanlı kadınlar, “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programında Aile Danışmanı Saliha Erdim ile buluştu

Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik düzenlediği ’Kadın Kadına Aile Sohbetleri’ programı yeniden başladı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan, Sincanlı kadınların hem sosyalleştiği hem de bilgilendiği program bu yıl tekrar başladı. Yoğun bir katılımla başlayan programın ilk konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim oldu.

Rüstem Altınbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri”, kısa bir molanın ardından yeniden Sincanlı kadınlarla buluştu. Programın yeni dönem ilk konuğu ise Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim oldu. Büyük ilgi gören ilk programa, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan ile AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan katıldı.

Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan programa Sincanlı kadınların ilgisi yoğun oldu. Katılımcılar, Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’in bilgi aktarımı ve tavsiyelerini can kulağıyla dinledi.

“Sincan Belediyesi kadınların emrinde”

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan, "Hanımlar olmadan hiçbir şey güzel olmuyor. Her şeyin lezzeti, estetiği kadınların elinden geçiyor. Daha güzel daha estetik bir Sincan da kadınlardan geçiyor. Biz de Sincan Belediyesi olarak bu meseleyi çok önemsiyoruz. Biz kadınlarımızın her alanda olması için bütün motivasyonumuzla çalışıyoruz. Kadınlarımızı yaptıklarımıza ne kadar paydaş edersek o kadar önemli bizim için” diye konuştu.

Başkan Ercan, “Önümüzdeki yılı yatırım yılı ilan ettik” diyerek, yeni projelerin müjdesini şu sözlerle verdi:

“350 dönümlük bir dinlenme alanı kazandırıyoruz. İçinde göl, eğlence, oturma alanları olan, gezinti yerleri olan bir dinlenme alanı. Ankara’ya değer katacak, Türkiye’ye değer katacak. Bunu ilçe belediyesi olarak yapıyoruz. Ayrıca sokak çalışmalarına başladık, sokakları aydınlatıyoruz. Sincan ana arterlerini estetik aydınlatma ile süslüyoruz. Sincan’a yeni bir merkezde meydan ve gözü yormayan, ferahlık veren bir açık alışveriş merkezi yapıyoruz. Yapımı devam eden 5 yeni kreşimiz var. 3 yüzme havuzumuz birkaç aya kadar bitmiş olacak. Kütüphanelerimizin sayısını 10’a çıkaracağız. Köylerimize konaklar yapıyoruz. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Sincan Belediyesi kadınların emrinde.”