Sincan’daki hayvan Sevgi Bahçesi’ni 1410 öğrenci ziyaret etti

Ankara Sincan Belediyesi’nin sokak hayvanları için kurduğu bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin yanında Sevgi Bahçesi’ni yıl boyunca 1410 öğrenci gelerek burada bulunan hayvanları ziyaret etti.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Sincan Belediyesi, oluşturduğu Sevgi Bahçesi ile çocukların hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyor. 13 adet cins köpek, 3 adet cins kedi, cins tavşanlar ve ördeklerin bulunduğu Sevgi Bahçesi’ni ziyaret eden çocuklara veteriner hekimler tarafından hayvanlar hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca ziyarete gelen çocuklar ise burada bulunan hayvanlara dokunup oyunlar oynama imkanına sahip oluyor.

Çocukların gelişimine katkı sağlayan Sevgi Bahçesi bu sene düzenlenen okul gezileriyle birlikte 1410 öğrenci, 93 öğretmen ve 126 veliyi ağırladı. Çocukların büyük bir ilgiyle vakit geçirdiği Sevgi Bahçesi’nde sadece hayvanlarla değil, çevreyle de bağları gelişiyor.