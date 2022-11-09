Sincan’da Yunus Emre Gençlik Merkezi açıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlerin daha kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak için hayata geçirdiği Gençlik Merkezleri Projesi çerçevesinde Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı.

Gençlerle ilgili eğitimden spora, kültürden sanata her türlü desteği veren Sincan Belediyesi, gençlik merkezlerine bir yenisini daha ekleyerek Yunus Emre Gençlik Merkezi’ni hizmete açtı. Sincan Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Ercan, “Gençlerle bir arada olmayı, onların görüşlerini çok önemsiyorum. Gençlere yapılan yatırımların da geleceğimize yapılan yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Gençlik merkezimiz, gençlerimize yönelik çeşitli kurslarla faaliyet gösterecek inşallah. Her şey gençlerimiz için. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Drama, resim, İngilizce dersleri gibi derslerin bulunduğu gençlik merkezlerinde Sincanlı gençler hem eğleniyor hem öğreniyor. Aynı zamanda kültürel ve sosyal aktivitelerin de yer aldığı merkezler gençler için bir sosyalleşme ortamı da sağlıyor. Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler

düzenleyen gençlik merkezlerinde herhangi bir kontenjan ve yaş sınırlaması bulunmuyor.

Gençlik merkezleri, Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi, Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi ve Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi olmak üzere beş noktada hizmet veriyor.