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Sincan’da yeşil sanat

Sincan Belediyesi, parklardaki ağaçlara yaptığı sanatsal uygulamalarla ilçeye eşsiz bir güzellik kazandırıyor.

ANKARA 30.06.2022, 11:03
Sincan’da yeşil sanat

Sincan Belediyesi, parklardaki ağaçlara yaptığı sanatsal uygulamalarla ilçeye eşsiz bir güzellik kazandırıyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanların temiz tutulması, hastalıklı dal ve yaprakların temizlenmesi, bitki köklerinin havalandırılması, yabani otlarla mücadeleyi her yıl düzenli olarak yapıyor. Rutin hizmetlerin yanı sıra kent estetiğine de önem veren belediye, yaptığı çevre düzenlemelerini adeta sanata çeviriyor. Ağaçlar bir heykeltıraş gibi özenle budanarak birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor. Park ve yeşil alanlarda sanata dönüşen ağaçlar vatandaşların fotoğraf karelerini de süslüyor.

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