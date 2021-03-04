Sincan’da yeniden açılan iş yerleri dezenfekte edildi

Kontrollü normalleşme süreci ile yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kıraathane ve kafeterya gibi işletmeler Sincan Belediyesi tarafından dezenfekte edilip, müşteri kabul etmeye hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrasında kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Sincan’da bulunan restoranlar, kafeler, lokantalar, kıraathane ve çay bahçeleri müşterilerini yeniden misafir etmeye başladı.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kontrollü normalleşme sürecine geçiş kararının ertesi günü vatandaşların sağlığı için harekete geçti. Uzun süredir kapalı olan işletmelerde 2 ekip, 2 araç ve toplamda 6 personel ile dezenfeksiyon işlemlerine başlandı. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde bu noktalarda vakit geçirebilmesi için ekipler özenle çalıştı. Sincan Belediyesi, işletme sahiplerine ve esnafa destek olmak için en kısa sürede dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasını planlıyor.