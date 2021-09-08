Sincan’da yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere kırtasiye desteği devam ediyor

Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okullar 6 Eylül itibarıyla yeniden eğitime başladı. Sincan Belediyesi 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına desteğini sürdürdü.

Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarıyla başladı. Sincan Belediyesi’ne ait olan Yarım Elma Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibi öğrenciler için kapısını araladı, öğrenciler çarşıdan giyim ve kırtasiye eksiklerini temin edebilme fırsatı buldu.

Yarım Elma Hayır Çarşısı kapısını çocuklara açtı

Çarşıda gıda malzemelerinden, giyime, ayakkabıya, kırtasiye malzemelerine kadar çok sayıda ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sadece Sincan’da değil, doğal afetler sonucu zor durumda kalan vatandaşlara da hayır çarsısı aracılığıyla yardım ediliyor.

Yarım Elma Hayır Çarşısı öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyor. Çarşıya gelen öğrenciler çanta, ayakkabı, kırtasiye, giyim, ayakkabı ne eksiği varsa beğenerek ücretsiz şekilde alabilme fırsatı buldu. Kurban Bayramından bu yana 810 öğrenci Hayır Çarşısından faydalandı. İhtiyaçlarını alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

“Çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Öğrencilere kırtasiye ve çeşitli yardımların yapıldığı çarşıda ihtiyaçların giderilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz Hayır Çarşımız aracılığıyla okul ihtiyaçlarını giderebiliyor. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlar bizim geleceğimiz, yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.