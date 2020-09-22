Sincan’da Yarım Elma Hayır Çarşısı hizmete girdi
SİNCAN BELEDİYESİ, YARIM ELMA HAYIR ÇARŞISI’NI HİZMETE AÇTI. YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÇARŞIDAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE GİYİM, KIRTASİYE VE AYAKKABI YARDIMINDA BULUNULDU.
Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısını hizmete açtı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çarşıdan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim, kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulunuldu.
Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısını hizmete açarak gönüllere dokundu. Çarşıda, ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edilerek giyim, kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulunuldu. Ayrıca çarşıda korona virüs tedbirlerine uyuldu. Veliler, öğrenciler ve görevliler maske taktı, sosyal mesafe kuralına riayet edildi.
Ücretsiz alışveriş kimleri kapsıyor
Yıl içerisinde Sincan Belediyesine müracaat etmiş, muhtaçlık durumları tespit edilmiş ve sosyal destek kartı bulunmayan aileler tespit edilip, ihtiyaç listesi oluşturularak aileler çarşıya yönlendiriliyor. Yeni başvurular ise e-devlet üzerinden alınıyor.
“Desteklerimiz devam edecek”
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelinde yardımların artarak devam ettiğinin altını çizdi. Sıcak yemek ve koli yardımının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Başkan Ercan, "Sincan Belediyesi olarak Yarım Elma Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza giyim, kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulunduk. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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