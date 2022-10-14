Sincan’da üç temel birden atıldı

Sincan’da Güngörmüşler Konağı, Hanımlar Lokali ve kreşin temelleri törenle atıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, daha önce müjdesini verdiği 5 kreşten ilkinin temelini attı. Başkan Ercan, kreşle birlikte Güngörmüşler Konağı ve Hanımlar Lokali’nin de temelini atarak Sincanlılara çifte mutluluk yaşattı. Temel atma törenine AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başka Ercan, “Buraya bir kreş, bir Güngörmüşler Konağı, bir de Hanımlar Lokali yapıyoruz. İçinde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı, hanımlarımızın vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebileceği bir kompleks olacak. Annelerimize daha önceden kreş sözü vermiştik, çok yoğun talep vardı. Onun da bugün temellerini atarak en kısa zamanda çocuklarımızı kreşlerine kavuşturacağız. Sincan’ımıza hayırlı olsun” dedi.