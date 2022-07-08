Sincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sincan’da bulunan Vatan Caddesi’yle İpek Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 06 FKA 07 plakalı araç, servis aracına arkadan çarptı. Kayan servis aracı da bir başka araca çarptı. Yaralanan Rüştü S., 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Diğer araçlarda ise sadece maddi hasar meydana geldi.