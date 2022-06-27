Sincan’da tiyatro oyunlarıyla yaz tatili

Ankara Sincan Belediyesi okulların kapanmasının ardından her hafta sonu keyifli ve eğitici aktiviteleri, çocuklar için düzenliyor. Gündüz çocuk oyunları sergilenen salonda akşam saatlerinde büyükler için perde açılıyor.

Sincan Belediyesi, tiyatro oyunları ile hafta sonları çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Her hafta sonu Lale Tiyatro Salonu’nda birbirinden zengin içeriğe sahip oyunlar sahneleniyor. Bu hafta "Keloğlan Korsana Karşı" oyunu, minik tiyatro severler için perde araladı. Oyunda kitap korsanlarına karşı Keloğlan’ın verdiği mücadele, eğlenceli bir dille anlatılıyor. İki seans oynanan oyunda 600 çocuk seyirci keyifli vakit geçirdi.

“Damat alayı” oyunu büyükler için sahne aldı

Akşam saatlerinde çocuklardan boşalan seyirci koltuklarını büyükler dolduruyor. Sincanlı vatandaşlar bu hafta sonu “Damat Alayı” oyunu ile haftanın yorgunluğunu attı. Oyunda konak sahibi Bayram Ağa’nın ölümünün ardından eşi ve kızının mirasla ilgili yaşadığı olaylar anlatılıyor. Büyük beğeni toplayan oyunu tek seansta 140 kişi izledi.

Vatandaşlar birbirinden zengin içeriklere sahip tiyatrolarını, aynı zamanda belediyenin internet sitesinden de ücretsiz şekilde izleyebilecekler.