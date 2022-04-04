Sincan’da Ramazan dolu dolu yaşanıyor

Ramazan ayının manevi iklimi Ankara Sincan meydanında coşkuyla yaşanıyor. Sincan Belediyesi Kent meydanında düzenlediği etkinliklerle Ramazan akşamlarında Sincanlılara özlenen Ramazanları yeniden hatırlatıyor. Ramazan ayının ilk gününde sanatçı Yusuf Güney ile buluşan Sincan halkı keyifli bir akşam yaşadı.

Ramazan Ayı etkinliklerinde animasyon gösterileri, yarışmalar, sanatçılar, dini programlar ile Sincan’da Ramazan dolu dolu geçecek.

Sincan Belediyesi Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlara özlenen Ramazan akşamlarını yaşatmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmaların ardından Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi.

Ramazan etkinliklerine Ankara AK Parti Milletvekili Hacı Turan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile ilçe protokolü de katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada Ramazan ayının manevi önemine değinerek, “Ramazan ayı sadece bedenimizin değil ruhumuzu da terbiye ettiğimiz bir ay. Bir yılın muhasebesini yaptığımız bir ay. Aynı zamanda paylaşma ayı. Son iki yıldır pandemi dolayısıyla Ramazanları daha mütevazı geçirmek zorunda kaldık. İnşallah bu ramazanda Cuma ve cumartesi günleri etkinliklerle burada olacağız. Ramazan’ın tüm İslam coğrafyasına güzellikler getirmesini temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi. Başkan Ercan Ramazan sonrasında da yaz akşamları etkinliklerle geçeceği müjdesini de verdi.

Ankara AK Parti Milletvekili Hacı Turan da, “Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayıdır. Sadece oruç tutmak değil aynı zamanda nefsimizi kötülüklerden arındırdığımız bir aydır. 2 yıldır bir özlem vardı. Bizleri burada buluşturan Ramazan ayının güzelliklerini yaşatan Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sevilen sanatçı Yusuf Güney Sincan Kent Meydanında sahne aldı. Yusuf Güney sevilen ilahi ve şarkılarını Sincan halkı için seslendirdi.