Sincan’da Mustafa taş rüzgarı esti

Ankara Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen ’Gençlik Konserleri’ etkinliklerinde yüzlerce kişi Mustafa Taş şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

’Sincan Gençlik Konserleri’, bu hafta sanatçı Mustafa Taş’ı ağırladı. Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere, Sincanlı gençler başta olmak üzere civar ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Mustafa Taş’ın seslendirdiği eserler, hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. Konserde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, “Yaz boyu gençlerimizle bir arada olduk. Sincan’ın, Ankara’nın, Türkiye’nin geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok önemli kültür, sanat projeleri yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak az. Belediye bütçesinin büyük bir kısmını gençlerimize ayırıyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Biz birlikte güçlüyüz. Sincan’dan yükselen bu coşku seli her yerden duyuluyor” dedi.