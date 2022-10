Sincan’da "Mahalle Meclis Toplantıları" her hafta farklı mahallede devam ediyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla yüz yüze görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Ercan bu hafta Gökçek, Plevne, Fatih ve 29 Ekim mahallelerinde “Mahalle Meclis Toplantıları” düzenledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yerinde ve hızlı çözüm anlayışıyla mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Her mahalleyi dolaşan Başkan Ercan “Mahalle Meclis Toplantıları” ile vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinliyor.

Başkan Ercan bu hafta Gökçek, Plevne, Fatih ve 29 Ekim mahallelerini ziyaret etti. Başkan Ercan mahalleye yapılan ve planlanan projeleri anlattı. Projelere ilişkin mahalle sakinlerinin görüşlerini de büyük bir dikkatle dinleyerek not aldı.

Başkan Ercan konuşmasında, “Göreve geldiğim günden itibaren park, bahçe, sokak dolaşıyorum. Ama mahalle toplantıları da yaparak her sese kulak veriyoruz, her fikri birlikte güçlendiriyoruz. Sincan’ın yarınları için attığımız her adımda hemşehrilerimizin de hayalleri var. Tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri "Mahalle Meclis Toplantıları"ndan memnun

Vatandaşlar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın başlattığı mahalle buluşmaları ile görüşlerini bizzat Başkan Ercan’a iletebilmenin memnuniyetini dile getirerek, “Bu buluşmalara vesile olan, emeği geçen başta Sayın Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.