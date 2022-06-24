Sincan’da kurban pazar ve kesim alanları hazır

Ankara Sincan’da Çimşit ve Yenikent’te bulunan Kurban Kesim yeri ve Kurban Pazar alanları Sincan Belediyesi ekipleri gözetiminde hazırlıklarını tamamlıyor.

Çimşit ve Yenikent’te bulunan Kurban Kesim yeri ve Kurban Pazar alanlarında hazırlıklar tamamlandı. Çadırlar kuruldu ve kurban satışı için hazır hale getirildi.

Sincan Belediyesi veteriner Hekimleri gerekli kontrolleri yapmasının ardından kurbanlıklar Zabıta ekiplerinin gözetiminde çadırlarına yerleştirildi. Zabıta ekipleri vatandaşların güvenli bir şekilde ibadetini yapması için tüm kontrolleri titizlikle yaptıklarını vurguladı.

Ekipler sahada yerini aldı

Alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı alanlarda Sincan Belediyesi personelleri yerini aldı. Kurban Bayramı için satıştan kesime vatandaşın her ihtiyacını düşünen Sincan Belediyesi 200’e yakın personeliyle hazır bulunuyor.

Kurban kesim yerlerini de hazırlayan Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçede bulunan kurban satış alanlarında vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Sağlıklı koşullarda kurban satışı ve kesimi için her türlü hizmeti sunan Sincan Belediyesi 8 veteriner hekimle Kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık kontrollerini sürdürürken, temizlik ekipleri de temizlik araçlarının yanı sıra her gün mıntıka temizliği yaparak vatandaşların hijyenik koşullarda kurban ibadetini gerçekleştirmesi için çalışıyor.