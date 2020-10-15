Sincan’da köylü pazarlarına yoğun ilgi
SİNCAN’DA KÖYLÜLERİN BİN BİR EMEK VEREREK ÜRETTİĞİ SEBZE VE MEYVELERİN DOĞRUDAN SATIŞA SUNULDUĞU KÖYLÜ PAZARLARINA YOĞUN İLGİ VAR. KIŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMAYANLAR DALINDAN KOPARILAN TAZECİK SEBZELERİ SOFRALARINA TAŞIYOR.
Sincan’da köylülerin bin bir emek vererek ürettiği sebze ve meyvelerin doğrudan satışa sunulduğu köylü pazarları yoğun ilgi görüyor.
Sincan Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu köylü pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kış mevsimi adım adım yaklaşırken, sofralarına hem doğal hem taze ürünler götürmek isteyen vatandaşlar köylü pazarlarına akın ediyor. Sincanlı vatandaşlar dalından koparılan domatesleri, salatalıkları, biberleri, fasulyeleri, yeşillikleri, meyveleri en doğal haliyle sofralarına taşıyor. Kışlık turşular kuruluyor, melemenler yapılıyor.
Kış sezonunun yaklaşmasıyla köylü pazarları bir süre sonra hizmete ara verecek. Köylü pazarı kurulan yerler şöyle:
"Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazarı yeri
Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yeri
Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazarı yeri,
Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazarı yeri."
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