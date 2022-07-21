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Sincan’da köy pazarları açılıyor

Ankara Sincan Belediyesi, el emeği ve üretime destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerin doğrudan tüketici ile buluşturmak için ürettiği ürünler, haftanın 4 günü köy pazarlarında yer alacak.

ANKARA 21.07.2022, 14:05
Sincan’da köy pazarları açılıyor

Ankara Sincan Belediyesi, el emeği ve üretime destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerin doğrudan tüketici ile buluşturmak için ürettiği ürünler, haftanın 4 günü köy pazarlarında yer alacak.

Sincan Köy pazarları, 22 Temmuz itibariyle haftanın 4 günü olmak üzere yeniden açılıyor. Köylü pazarları aracılığıyla, çiftçilerin ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşacak. Çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. Köy pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kurulacak. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabilecek.

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