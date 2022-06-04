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Sincan’da kaza yapan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde ticari taksi ile çarpışan otomobil alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

ANKARA 04.06.2022, 01:02
Sincan’da kaza yapan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde ticari taksi ile çarpışan otomobil alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Ankara’nın Sincan ilçesi Saraycık Şirinevler caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Şirinevler caddesi üzerinde henüz kimlikleri belirlenemeyen 06 BRN 416 plakalı otomobil ile 06T 1165 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil alev alırken şoförü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.

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