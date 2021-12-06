Sincan’da kadın kadına aile sohbetlerinin konuğu “Akademisyen Anne”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri”nin ikincisi, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın katılımı ile gerçekleşti.

Sincan Belediyesi’nin “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programının ikincisi düzenlendi. Program Türk sanat müziği dinletisi ve Umudun Kanatları Özel Eğitim grubunun sema gösterisi ile başladı. Sosyal medyada "Akademisyen Anne" olarak tanınan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında çocuk yetiştirirken doğru bilinen yanlışlara değinen Kangal, çocuklar ve teknoloji ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. “Biz sonradan görme bir nesiliz ama bizim çocuklarımız teknolojinin içinde doğdu” diyen Kangal, “Bunu kullanmayı bize bakarak öğrenecekler. Zaten anne baba olmanın en zor yanı nedir derseniz, kendi davranışını değiştirmek zorunda olmaktır. Çünkü çocuğunun ne olmasını istiyorsan sen o olmak zorundasın. Çocuğun az teknoloji mi kullansın istiyorsun o zaman sen de az teknoloji kullanacaksın“ diye konuştu.

Kangal, “En sıkı kim sarılacak oyunu bir çocuğu en mutlu eden oyundur. İnsan bedeninin endorfin, dopamin ve serotonin salgılamasını sağlar. Yani hem sakinleştirici hem mutlu edici hem de bağlanma duygusunu güçlendirici bir etkisi vardır sarılmanın” sözleriyle anne babalara "çocuklarınıza sık sık sarılın" önerisinde bulundu.

Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Başkan Ercan, “Önemli projelerimizin içine kadınlarımızı mutlaka katmaya çalışıyoruz. Çünkü kadınlar bizim en büyük paydaşımız. Kadınların paydaş olmadığı bir süreç olursa biz mümkün değil başarılı olamayız. Kadın annedir; ailenin, toplumun mayasıdır. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz” dedi.