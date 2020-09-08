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Sincan’da iki “açık hava kütüphanesi” hizmete girdi

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN UĞRAK MEKANLARINDAN OLAN MİLLET KIRAATHANELERİ SAYISINI 4’E ÇIKARARAK İLÇE GENELİNDE ADETE OKUMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATAN SİNCAN BELEDİYESİ, İKİ AÇIK HAVA KÜTÜPHANESİ’Nİ HİZMETE AÇTI. ABDURRAHİM KARAKOÇ MİLLET KIRAATHANESİ İLE SİNCAN HALK KÜTÜPHANESİ VE MİLLET KIRAATHANESİ’NİN BAHÇELERİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. KİTAPSEVERLER BURALARDA TEMİZ HAVA VE HUZURLU BİR ORTAMDA KİTAP OKUMANIN KEYFİNE VARABİLECEK.

ANKARA 08.09.2020, 13:32
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Sincan’da iki “açık hava kütüphanesi” hizmete girdi

Çocukların ve gençlerin uğrak mekanlarından olan millet kıraathaneleri sayısını 4’e çıkararak ilçe genelinde adete okuma seferberliği başlatan Sincan Belediyesi, iki ’açık hava kütüphanesi’ni hizmete açtı. Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi ile Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’nin bahçeleri kütüphaneye dönüştürüldü. Kitapseverler buralarda temiz hava ve huzurlu bir ortamda kitap okumanın keyfine varabilecek.

Sincan Belediyesi örnek bir projeyle daha gönülleri fethetti. Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla kütüphaneler şehri Sincan’a iki “Açık Hava Kütüphanesi” kazandırdı.

Sincan Belediyesi korona virüs salgınıyla birlikte dijital ortama taşıdığı kültür, sanat ve eğitim faaliyetleriyle binlerce kişiye ulaşıyor. Eğitim videolarından seminerlere, tiyatro etkinliklerinden sohbetlere kadar birçok etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanmaya devam ediyor.

Sayısı 4’e ulaşan millet kıraathaneleri hizmetlerine devam ediyor. Kıraathaneler randevu usulü ile vatandaşları kabul ediyor, her fırsatta titizlikle dezenfekte işlemleri yapılıyor. Kitap dostları kıraathanelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak rahatlıkla kitap okuyup ders çalışabiliyor. Beşinci kıraathane için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Sincan Belediyesi yeni projesi olan iki adet “Açık Hava Kütüphanesi”ni hizmete açtı.

Açık havada kitap okuma keyfi

Pandemi sürecinde kapalı ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar açık hava kütüphanelerinde kitap okumanın hazzını yaşayabiliyor. Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi ile Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’nin bahçeleri, açık hava kütüphanesine dönüştürüldü. Buraları tercih eden vatandaşlar, binlerce kitap arasında istediğini seçerek kitap okuma keyfi yaşayabiliyor. Kütüphaneler tıpkı kıraathaneler gibi sabah 10.00’da açılıyor, akşam 22.00’a kadar hizmet veriyor.

"Sincan’ımıza farklı bir nefes getirdi"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hizmete giren açık hava kütüphanelerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Ercan, “Okuyan, araştıran bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk millet kıraathanemizi 2018 yılında Sincan’ımıza kazandırdığımızda çok güzel geri dönüşler aldık. Gençlerimiz, çocuklarımız kıraathanelerimizi kitap okumak, ders çalışmak için doldurdu. 4 kıraathanemiz Sincan’ımızda hizmet veriyor, yenisi için de çalışmalarımız devam ediyor. Hizmete açılan açık hava kütüphanelerimiz Sincan’ımıza farklı bir renk, farklı bir nefes getirdi. Tıpkı tüm kıraathanelerimizde olduğu gibi kütüphanelerimizi de dileyen herkes ziyaret edebilir, kitabını okuyabilir, fikir alışverişinde bulunabilir” ifadelerini kullandı.

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