Sincan’da engelli bireyler için sinema etkinliği

Sincan Belediyesi, engelli bireyler, özel çocuklar ve aileleri için sinema etkinliği düzenledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklayan Sincan Belediyesi, engelli ve özel bireyler için çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Son olarak 500 özel çocuk ve 50 engelli birey için sinema etkinliği düzenleyen Sincan Belediyesi, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sinemada engelli vatandaşları yalnız bırakmadı. Köstebekgiller filmini izleyen özel çocuklar, Başkan Ercan’a mutluluklarını sarılarak ifade etti. Aileleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Çocukların yanı sıra yetişkin engelli bireyler de “Doktor Strange” filmini izleme fırsatı buldu. Filmden yüzleri gülerek ayrılan vatandaşlar, ulaşımdan ikramlara kadar her türlü imkanı kendilerine sağlayan Sincan Belediyesine teşekkür etti.