Sincan’da cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor

Sincan Belediyesi tarafından mayıs, haziran ve temmuz ayını kapsayan 3 aylık dönemde Sincan’ın cadde ve sokaklarına 18 bin ton asfalt atıldı.

Sincan Belediyesi, bozulan yolların onarılması, yama ve asfalt serim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen bozuk ve yıpranmış yolların bakım onarım çalışmalarını gece gündüz demeden gerçekleştiriyor. Son 3 aylık dönemde yama ve serim olmak üzere toplamda 18 bin ton asfalt atıldı.

Sincan’da ihtiyaç duyulan sokaklara sıcak asfalt serimi ve yama yapılan mahalleler ise şöyle: 29 Ekim Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Menderes Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Saraycık Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Törekent Mahallesi.

Belirlenen program dahilinde düzenlenen çalışmalarda, zamanla aşınan ve bozulan sokakların asfaltları ekipler tarafından yenileniyor ve yapılan sıcak asfalt serimi sayesinde Sincan’da mahalleler daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Sincan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam edecek.