Sincan’da Balkan ve Kırım Türkleri gecesi

Ankara’da Sincan Belediyesi, Balkan Göçmenleri Vakfı (BİSAV) ve Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği “Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi” etkinliği düzenledi.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Keskin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gecede konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sizinle böyle anlamlı bir günü paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balkan göçmenleri kardeşlerimiz ve Balkan Spor Kulübü ile yaptığımız etkinlikte birlikteydik. Allah birliğimizi daim etsin. Aynı gönül coğrafyasının kardeşleriyiz. Bir kişinin canı acıdığı zaman bizim kalbimiz cızırdar. Orada kardeşlerimizin mutlu olduğunu görmek bizi bahtiyar eder. Cumhurbaşkanımızın son yıllarda Balkan, Kafkas ve Kırım coğrafyasında yaptıklarıyla Müslüman Türk ruhunun canlandığına şahit oluyoruz. Kim ne tuzak kurmaya kalkarsa kalksın Allah’ın izniyle bu girişimleri durdurulamayacak” dedi.